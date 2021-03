GIORNATA E FESTA DELLA DONNA | Origine e Storia (Di lunedì 8 marzo 2021) L’8 marzo, da diversi anni a questa parte, si festeggia la GIORNATA internazionale DELLA DONNA. Scopriamo qualche dettaglio in più su questa ricorrenza. FESTA DELLA DONNA: qual è la sua Origine? Parlare DELLA FESTA DELLA DONNA significa innanzitutto ricordare che è stata istituita dall’ONU e che è stata celebrata per la prima volta l’8 marzo 1977. Le origini, a differenza di quanto spesso viene affermato, non vanno ricercate nel rogo di una fabbrica di camicie di New York nel quale persero la vita centinaia di operaie, bensì nel dibattito interno al settimo congresso DELLA seconda internazionale socialista, risalente al 1907. Partendo dalla necessità di istituire il suffragio ... Leggi su giornal (Di lunedì 8 marzo 2021) L’8 marzo, da diversi anni a questa parte, si festeggia lainternazionale. Scopriamo qualche dettaglio in più su questa ricorrenza.: qual è la sua? Parlaresignifica innanzitutto ricordare che è stata istituita dall’ONU e che è stata celebrata per la prima volta l’8 marzo 1977. Le origini, a differenza di quanto spesso viene affermato, non vanno ricercate nel rogo di una fabbrica di camicie di New York nel quale persero la vita centinaia di operaie, bensì nel dibattito interno al settimo congressoseconda internazionale socialista, risalente al 1907. Partendo dalla necessità di istituire il suffragio ...

