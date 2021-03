Giornata dei diritti delle donne | annullata la celebrazione a Palazzo Mosti

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Laper lainternazionale dei, prevista presso la sala consiliare del Comune di Benevento con il sindaco Clemente Mastella, è stataa causa dell’inserimento della regione Campania in zona rossa. Ad annunciarlo la Presidente della ConsultaSara Furno e la Consigliera delegata alle pari opportunità Patrizia Callaro. “Il Covid-19 può fermare le nostre attività in presenza – dichiara Sara Furno – ma non fermerà la nostra azione quotidiana per garantire parie pari dignità fra donna e uomo. Uno degli obiettivi dell’ONU per il 2030 è la parità di genere, purtroppo siamo ancora molto lontani da raggiungere questo diritto fondamentale. ...

