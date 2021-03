Fabrizio Corona rischia di nuovo il carcere. “Mi dispiace, se ho sbagliato. Non voglio tornare all’inferno” (Di lunedì 8 marzo 2021) Corsi e ricorsi. Fabrizio Corona non smette di tornare davanti al magistrato di Sorveglianza. E rischia di tornare in carcere per l’ennesima volta per le violazioni delle prescrizioni impostegli per scontare a casa la detenzione. Tra le contestazioni del sostituto pg di Milano, Antonio Lamanna, anche l’aver invitato a casa il suo personal trainer in pieno lockdown, Ma nel cahier de doléances soprattutto per le continue comparsate in tv e l’uso smodato dei social network, che hanno generato varie denunce per diffamazione, ma anche per minacce da parte dell’ex moglie Nina Moric. Il sostituto, al termine di un’udienza a porte chiuse durata due ore, ha chiesto ai giudici della Sorveglianza di revocare il “differimento pena” concesso in via provvisoria all’ex re dei paparazzi per la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Corsi e ricorsi.non smette didavanti al magistrato di Sorveglianza. Ediinper l’ennesima volta per le violazioni delle prescrizioni impostegli per scontare a casa la detenzione. Tra le contestazioni del sostituto pg di Milano, Antonio Lamanna, anche l’aver invitato a casa il suo personal trainer in pieno lockdown, Ma nel cahier de doléances soprattutto per le continue comparsate in tv e l’uso smodato dei social network, che hanno generato varie denunce per diffamazione, ma anche per minacce da parte dell’ex moglie Nina Moric. Il sostituto, al termine di un’udienza a porte chiuse durata due ore, ha chiesto ai giudici della Sorveglianza di revocare il “differimento pena” concesso in via provvisoria all’ex re dei paparazzi per la sua ...

Advertising

GeMa7799 : Fabrizio Corona, l'uomo più punito d'Italia: 'Carcere e dramma', decisione pesantissima del giudice...deve tornare… - UNDMofficial : New post: Fabrizio Corona oggi: “Se ho sbagliato vi chiedo scusa”, rischia di tornare in carcere - LIRRIVERENTE3 : Fabrizio Corona, il messaggio ai giudici che devono decidere se farlo tornare in carcere: 'Sono vecchio, se ho sbag… - peterkama : Fabrizio Corona, il messaggio ai giudici che devono decidere se farlo tornare in carcere: 'Sono vecchio, se ho sbag… - zazoomblog : Fabrizio Corona deve tornare in carcere la richiesta del pg di Milano - #Fabrizio #Corona #tornare #carcere -