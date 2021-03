F1, Aston Martin Vantage è la nuova safety car (Di lunedì 8 marzo 2021) Formula 1, Aston Martin Vantage è la nuova safety car. Le prime immagini sui canali ufficiali della F1. Aston Martin Vantage è la nuova safety car del Mondiale di Formula 1. La notizia è stata ufficializzata e porta alla ribalta una macchina da sogno. F1, la nuova safety car è una Aston Martin Vantage La supercar della Vantage è la nuova safety car del mondiale di Formula 1 e prende il posto della Mercedes-AMG Gt, altra macchina che si commenta da sola. Fantastica. La nuova safety car è di colore verde, come le monoposto della Scuderia che ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 marzo 2021) Formula 1,è lacar. Le prime immagini sui canali ufficiali della F1.è lacar del Mondiale di Formula 1. La notizia è stata ufficializzata e porta alla ribalta una macchina da sogno. F1, lacar è unaLa supercar dellaè lacar del mondiale di Formula 1 e prende il posto della Mercedes-AMG Gt, altra macchina che si commenta da sola. Fantastica. Lacar è di colore verde, come le monoposto della Scuderia che ...

Advertising

HDmotori : Aston Martin: dal 2025 produrrà le sue elettriche nel Regno Unito - f1grandprixit : RT @motorionline: #AstonMartin #Vantage nuova safety car in #Formula1 [FOTO] - FormulaHumor : Safety Car Aston Martin per ricordarci ogni volta che una AM sarà davanti a Mercedes che non sarà quella di Vettel. - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | Ufficiale l'accordo tra Aston Martin e FIA, Masi 'Maggiore sicurezza garantita' #F1inGenerale - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #AstonMartin #Vantage nuova safety car in #Formula1 [FOTO] -