Benevento | dopo la lite è pace fatta tra Schiattarella e Insigne

Advertising

genovesergio76 : RT @DiMarzio: Pace fatta tra i due calciatori del #Benevento dopo la discussione dei giorni scorsi - loscugnizzo76 : RT @DiMarzio: Pace fatta tra i due calciatori del #Benevento dopo la discussione dei giorni scorsi - DiMarzio : Pace fatta tra i due calciatori del #Benevento dopo la discussione dei giorni scorsi - genovesergio76 : - BabboleoNews : #Spezia. Nuovo caso di #positività in prima #squadra, dopo quello di #Provedel, il nuovo giro di #tamponi effettuat… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento dopo

La Gazzetta dello Sport

Inopportuna la designazione di Massa per la gara dell'Olimpico,i fatti gravi di Torino " ..." JUVENTUS 1 " 1, PASQUA (DI PAOLO). IX giornata. Il direttore campano azzecca solo l'...LA SPEZIA - Un altro calciatore dello Spezia è risultato positivo al Covid,il portiere Ivan Provedel, che ha dovuto saltare la partita con il, e un componente dello staff. Il nuovo contagio è emerso dal giro di tamponi svolto nella giornata di ieri, successiva ...“8 marzo 2021. Campania di nuovo in profondo rosso e festa della donna. Ma non c’è proprio niente da festeggiare tra violenze e contagi. Siamo barbari e incivili e vittime incolpevoli della pestilenza ...LA SPEZIA - Antenne drizzate in casa Spezia: la società aquilotta ha annunciato sul suo sito ufficiale la positività al Covid-19 di uno dei membri del gruppo squadra. "A seguito del ciclo di tamponi d ...