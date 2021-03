VIDEO MotoGP, Test Losail 2021: Aprilia e Ducati in evidenza, per Valentino Rossi lavori in corso (Di domenica 7 marzo 2021) Indicazioni utili e importanti. La seconda giornata di Test sul tracciato di Losail (Qatar), riservata alle squadre del Mondiale 2021 di MotoGP, è stata importante per comprendere al meglio le moto e varare gli sviluppi futuri sulle stesse. Il migliore del turno è stato il francese della Yamaha Fabio Quartararo, che in sella alla M1 ufficiale ha ottenuto il crono di di 1:53.940, piazzandosi a sei decimi dal giro record firmato proprio da Marc Marquez. Spagnolo che lo ricordiamo è assente per via dei postumi del grave infortunio dell’anno passato a Jerez de la Frontera (Spagna). Le temperature favorevoli hanno sorriso ai piloti che si sono potuti cimentare in prove concrete di time-attack nelle quali soprattutto l’Aprilia di Aleix Espargaró, considerando il terzo posto dell’iberico a precedere di un ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Indicazioni utili e importanti. La seconda giornata disul tracciato di(Qatar), riservata alle squadre del Mondialedi, è stata importante per comprendere al meglio le moto e varare gli sviluppi futuri sulle stesse. Il migliore del turno è stato il francese della Yamaha Fabio Quartararo, che in sella alla M1 ufficiale ha ottenuto il crono di di 1:53.940, piazzandosi a sei decimi dal giro record firmato proprio da Marc Marquez. Spagnolo che lo ricordiamo è assente per via dei postumi del grave infortunio dell’anno passato a Jerez de la Frontera (Spagna). Le temperature favorevoli hanno sorriso ai piloti che si sono potuti cimentare in prove concrete di time-attack nelle quali soprattutto l’di Aleix Espargaró, considerando il terzo posto dell’iberico a precedere di un ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46 per la prima volta si piazza nel lato sinistro del box, mentre Morbidelli rimarrà nel lato destro.… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi all'esordio con Petronas: 'Bello iniziare una nuova avventura, ero molto gasato' ?? @motogp… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Nel team atmosfera più rilassata, si sta bene' ?? @motogp #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - AlbaEmilian : RT @SkySportMotoGP: Valentino Rossi: 'Nel team atmosfera più rilassata, si sta bene' ?? @motogp #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - nitipkangen : RT @MarcocciaTeresa: @ValeYellow46 @MotoGP Sei grande Vale, Grazie per questo video, spettacolare come sempre!! PS..metti un cuoricino ogni… -