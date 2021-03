Uomini e Donne, la sfilata di Gemma Galgani o la dichiarazione d’amore di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri? Ecco chi ha vinto la gara di ascolti (Di domenica 7 marzo 2021) Per il dating show di Canale 5 questa settimana è stata abbastanza movimentata, fatta di tanti momenti di alti e bassi: dalla dichiarazione d’amore di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri ai primi approcci della nuova tronista Samantha Curcio con i suoi corteggiatori, alcuni dei quali ha già eliminato. La puntata più vista della settimana è stata quella di martedì 2 marzo con 3.081.000 spettatori e uno share pari al 24.87%. Protagoniste le Donne del parterre che si sono cimentate nella sfilata dal titolo Follie d’amore. Al secondo posto troviamo invece la puntata di lunedì 1 che ha totalizzato il 24% di share e ha tenuto incollati allo schermo 2.995.000 spettatori, puntata in cui la tronista Samantha Curcio ha avuto modo di ... Leggi su isaechia (Di domenica 7 marzo 2021) Per il dating show di Canale 5 questa settimana è stata abbastanza movimentata, fatta di tanti momenti di alti e bassi: dalladiDiai primi approcci della nuova tronista Samantha Curcio con i suoi corteggiatori, alcuni dei quali ha già eliminato. La puntata più vista della settimana è stata quella di martedì 2 marzo con 3.081.000 spettatori e uno share pari al 24.87%. Protagoniste ledel parterre che si sono cimentate nelladal titolo Follie. Al secondo posto troviamo invece la puntata di lunedì 1 che ha totalizzato il 24% di share e ha tenuto incollati allo schermo 2.995.000 spettatori, puntata in cui la tronista Samantha Curcio ha avuto modo di ...

