Sposata, 35 anni: accusata di troppa intimità con uno studente di 15. L'insegnante finisce in guai seri (Di domenica 7 marzo 2021) Un insegnante Sposata di 35 anni, è stata condannata per aver fatto sesso con uno studente di 15 anni. Kandice Barber, insegnante di 35 anni, Sposata e madre di tre figli, è stata condannata a sei anni e due mesi di carcere per aver fatto sesso con un suo allievo di 15 anni. È stata dichiarata non colpevole di altri due capi di imputazione dello stesso reato in un processo a gennaio. La donna, docente alla Princes Risborough School di Wendover, nel Buckinghamshire, si sarebbe aggiunta all'account Snapchat della vittima, avrebbe anche inviato sue immagini nuda e minacciato lo studente se avesse rivelato di aver avuto rapporti intimi con lei. Barber in seguito ha detto al ragazzo di cancellare tutti i messaggi e di ...

