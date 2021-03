Serie A, 7 club: 'No ai fondi, assegnare subito i diritti tv' (Di domenica 7 marzo 2021) MILANO - Sette società ( Atalanta , Fiorentina , Inter , Juventus , Lazio , Napoli ed Hellas Verona ) hanno scritto - apprende l'ANSA - una lettera indirizzata al presidente della Lega Serie A, Paolo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 7 marzo 2021) MILANO - Sette società ( Atalanta , Fiorentina , Inter , Juventus , Lazio , Napoli ed Hellas Verona ) hanno scritto - apprende l'ANSA - una lettera indirizzata al presidente della LegaA, Paolo ...

