Sanremo: Fiorello, ’14 mln e ho sentito la parola flop, ma cosa hanno visto?’ (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Ho sentito solo numeri, ho letto addirittura la parola flop. 14 milioni, flop. Mi chiedo, ma cosa hanno visto? C’è qualcosa che non mi torna”. A dirlo è Fiorello, in collegamento telefonico con Amadeus nel corso della conferenza stampa finale del festival di Sanremo. “Grazie, comunque -aggiunge Fiore- è l’esperienza più importante della mia vita. Se domani mi dovessero chiamare, e mi dicono che c’è una conferenza di venti persone dico ‘davvero??? E’ una folla!'”, scherza. “Da domani inizio un nuovo format, si intitola divano”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Hosolo numeri, ho letto addirittura la. 14 milioni,. Mi chiedo, mavisto? C’è qualche non mi torna”. A dirlo è, in collegamento telefonico con Amadeus nel corso della conferenza stampa finale del festival di. “Grazie, comunque -aggiunge Fiore- è l’esperienza più importante della mia vita. Se domani mi dovessero chiamare, e mi dicono che c’è una conferenza di venti persone dico ‘davvero??? E’ una folla!'”, scherza. “Da domani inizio un nuovo format, si intitola divano”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

VittorioSgarbi : #Sanremo2021 Voglio condurre l'edizione 2022 del Festival di Sanremo. Chi vorreste a farmi da spalla? @SanremoRai @Fiorello - rtl1025 : #Fiorello: 'Faccio l'in bocca al lupo a chi condurrà Sanremo l'anno prossimo. Vi auguro questa platea piena. Ci dev… - rtl1025 : ?? #Amadeus: 'Sono grato a Rai. Sono stati due Festival storici, per me Sanremo è un evento, non un programma tv. No… - AntoniettaRauso : RT @ama25_em: The last words from Sanremo 2021 were 'Siamo fuori di testa, ma diverso da loro' by Amadeus and Fiorello #Sanremo2021 - Silvia06086612 : RT @sono_stressata: pensando che questo era l'ultimo sanremo di amadeus e fiorello insieme -