Peyote su Meta | Caruso nel giorno di Dalla | ruffiano La replica | Potevi dirmelo in faccia

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 7 marzo 2021) Botta e risposta tra Ermale Williea fine festival. Negli scorsi giorni, durante un’intervista radio su Twicht il rapper vincitore del premio della critica Mia Martini aveva detto la sua sul cantautore terzo classificato, ma fino a quel momento in testa alle classifiche provvisorie.aveva iniziato parlando dei Maneskin, che ammira, spiegando che avrebbe volentieri ceduto a loro il suo secondo posto provvisorio in classifica, aggiungendo: “Gli avrei ceduto il primo di Ermal che non se lo merita per niente”. “Forse questa cosa forse non dovresti dirla”, sottolineano gli speaker, ma Williecontinua: “In realtà lo dico anche se il mio backliner è lo stesso di Ermal ed è innamorato di Ermal, quindi non ho alcun motivo personale per avercela con lui. Però, stasera ti devo dire la verità: intanto ...