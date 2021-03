“Non voglio vederlo né sentirlo”. Andrea Zenga, colpo di scena. Una bordata del genere di sicuro non se la aspettava (Di domenica 7 marzo 2021) In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, Andrea Zenga ha voluto raccontare il suo sentimento per Rosalinda Cannavò e il primo incontro con il padre dopo l’uscita dal GF Vip. “Non mi faccio condizionare da quello che c’è stato prima“, ha spiegato Andrea Zenga. “Credo che ne abbia passate tante e che sia anche per questo una persona facilmente attaccabile. Non glielo voglio far pesare, voglio basarmi su quello che provo io“. E ha poi chiosato sull’argomento: “Ammetto, sono un po’ cottarello”.Anche sua mamma, Roberta Termali, ha approvato la nuova relazione del figlio. “Io la accolgo a braccia aperte. Mi fido molto di Andrea, e poi chi di noi non ha mai sbagliato? Io credo molto nelle seconde possibilità“, ha spiegato la Termali parlando di Rosalinda ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 7 marzo 2021) In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi,ha voluto raccontare il suo sentimento per Rosalinda Cannavò e il primo incontro con il padre dopo l’uscita dal GF Vip. “Non mi faccio condizionare da quello che c’è stato prima“, ha spiegato. “Credo che ne abbia passate tante e che sia anche per questo una persona facilmente attaccabile. Non glielofar pesare,basarmi su quello che provo io“. E ha poi chiosato sull’argomento: “Ammetto, sono un po’ cottarello”.Anche sua mamma, Roberta Termali, ha approvato la nuova relazione del figlio. “Io la accolgo a braccia aperte. Mi fido molto di, e poi chi di noi non ha mai sbagliato? Io credo molto nelle seconde possibilità“, ha spiegato la Termali parlando di Rosalinda ...

