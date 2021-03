NBA, All-Star Game 2021: Embiid e Simmons salteranno la sfida causa protocollo Covid (Di domenica 7 marzo 2021) Ha del clamoroso l’estromissione in extremis di Joel Embiid e Ben Simmons dall’All-Star Game 2021. La rassegna di Atlanta era prevista per stanotte, ma non vedrà in campo le due stelle dei Philadelphia 76ers a causa del protocollo Covid: entrambi sarebbero infatti entrati a contatto con persone che sarebbero entrate in contatto con un barbiere di Philadelphia. Quest’ultimo negli ultimi minuti è risultato positivo, impossibilitando il duo ad essere presente sul parquet per il match delle stelle. The NBA is ruling out Embiid and Simmons for All-Star Game, source tells ESPN. https://t.co/PSiQ8xiOMo — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 7, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Ha del clamoroso l’estromissione in extremis di Joele Bendall’All-. La rassegna di Atlanta era prevista per stanotte, ma non vedrà in campo le due stelle dei Philadelphia 76ers adel: entrambi sarebbero infatti entrati a contatto con persone che sarebbero entrate in contatto con un barbiere di Philadelphia. Quest’ultimo negli ultimi minuti è risultato positivo, impossibilitando il duo ad essere presente sul parquet per il match delle stelle. The NBA is ruling outandfor All-, source tells ESPN. https://t.co/PSiQ8xiOMo — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 7,SportFace.

