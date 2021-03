“Macché… io non l’amavo”. Verissimo, Dayane Mello si racconta a cuore aperto: la confessione su Rosalinda però spiazza anche Silvia Toffanin (Di domenica 7 marzo 2021) Finalmente Dayane Mello può dire la sua: il Grande Fratello è finito finalmente e la ragazza può liberamente raccontarsi. Ospite della puntata in onda sabato 6 marzo di Verissimo, la Mello ha tirato le somme della sua esperienza nella casa. Contro tutte le aspettative, la modella si è classificata solo quarta. Nel corso della permanenza nella casa ha dovuto fare i conti con il dolore lacerante della morte del fratello Lucas in un incidente stradale. Dayane ha spiegato di non rimpiangere la scelta di rimanere in gioco nonostante il lutto: “Sono convinta della scelta fatta di restare nella casa dopo aver appreso della morte di mio fratello. L’ho fatto soprattutto per proteggere mia figlia Sofia che, dopo tanti mesi, mi avrebbe visto nel pieno del dolore”. Ha detto: “Ora invece sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 7 marzo 2021) Finalmentepuò dire la sua: il Grande Fratello è finito finalmente e la ragazza può liberamentersi. Ospite della puntata in onda sabato 6 marzo di, laha tirato le somme della sua esperienza nella casa. Contro tutte le aspettative, la modella si è classificata solo quarta. Nel corso della permanenza nella casa ha dovuto fare i conti con il dolore lacerante della morte del fratello Lucas in un incidente stradale.ha spiegato di non rimpiangere la scelta di rimanere in gioco nonostante il lutto: “Sono convinta della scelta fatta di restare nella casa dopo aver appreso della morte di mio fratello. L’ho fatto soprattutto per proteggere mia figlia Sofia che, dopo tanti mesi, mi avrebbe visto nel pieno del dolore”. Ha detto: “Ora invece sono ...

Advertising

eddyktm : @rubio_chef Macché...Ru, io ti avevo consigliato di non guardarlo. Però lo so a volte la merda attira piùdel ciocco… - mariolinocalcin : @cinziotta73 @yoygiada @Viminale Macché...non disse nulla per il 25aprile scorso e per le feste dell'unità...è tutto ok... - mariolinocalcin : @Fra_tante3 Macché, sarà stata una sardina...Non gli faranno nulla... - arianagrimmie : @Ciastenkidrauhl no macché io voglio un sacco bene a ermal solo che quest’anno non dovrebbe vincere secondo me perc… - giulsxhaz : @auryxlou macché non finiremo mai -