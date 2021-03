LIVE – Fortitudo Bologna-Brindisi 8-7, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 7 marzo 2021) Fortitudo Lavoropiù Bologna ed Happy Casa Brindisi si sfidano nel match valido per la 21° giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Mezzogiorno di fuoco all’Unipol Arena, dove la Effe attende l’Happy Casa dell’ex Adrian Banks, bandiera fino alla passata stagione. Gli uomini di Dalmonte vanno alla ricerca di una vittoria per alimentare le speranze playoff mentre gli ospiti, in casa di successo, aggancerebbero la Virtus Bologna al secondo posto. Domenica 7 marzo alle ore 12.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Fortitudo Bologna-Brindisi 8-7 4? – E’ di Bostic il primo bersaglio dalla lunga distanza: 6-7. 2? – Primi punti ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021)Lavoropiùed Happy Casasi sfidano nel match valido per la 21° giornata del campionato diA1. Mezzogiorno di fuoco all’Unipol Arena, dove la Effe attende l’Happy Casa dell’ex Adrian Banks, bandiera fino alla passata stagione. Gli uomini di Dalmonte vanno alla ricerca di una vittoria per alimentare le speranze playoff mentre gli ospiti, in casa di successo, aggancerebbero la Virtusal secondo posto. Domenica 7 marzo alle ore 12.00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA8-7 4? – E’ di Bostic il primo bersaglio dalla lunga distanza: 6-7. 2? – Primi punti ...

Advertising

RadioBasket108 : Tra pochissimo in onda Bolognìa Baschet live! Ascoltate qui ?? - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Fortitudo Bologna 98-72, Serie A basket in DIRETTA: l'Armani domina in lungo e in largo con la… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Fortitudo Bologna 98-72 Serie A basket in DIRETTA: l’Armani domina in lungo e in largo con la E… - PianetaBasketIT : .@OlimpiaMI1936, serata da record: una pioggia di triple affonda la Fortitudo - fabiocavagnera : RT @OlimpiaMiNews: Non c'è mai partita al Forum, con la squadra di Messina che stabilisce il nuovo record di triple realizzate per il club… -