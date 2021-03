Iran: Nazanin imputata per manifestazione a Londra (Di domenica 7 marzo 2021) 'Propaganda contro il sistema' di governo Iraniano per aver partecipato a una manifestazione di protesta nel 2009 a Londra davanti all'ambasciata Iraniana e per una intervista rilasciata nella stessa ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 7 marzo 2021) 'Propaganda contro il sistema' di governoiano per aver partecipato a unadi protesta nel 2009 adavanti all'ambasciataiana e per una intervista rilasciata nella stessa ...

