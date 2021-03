Gravina: “Il protocollo è una garanzia, i campionati non sono a rischio” (Di domenica 7 marzo 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, in cui ha ribadito che i campionati non corrono il pericolo di una fine anticipata. La terza ondata con le sue varianti colpisce i giovani, e questo preoccupa. Ma l’applicazione collaudata del protocollo e il monitoraggio costante sono una garanzia per la salute degli atleti. I contagi fin qui sono molto limitati. I campionati non corrono rischi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 marzo 2021) Gabriele, presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, in cui ha ribadito che inon corrono il pericolo di una fine anticipata. La terza ondata con le sue varianti colpisce i giovani, e questo preoccupa. Ma l’applicazione collaudata dele il monitoraggio costanteunaper la salute degli atleti. I contagi fin quimolto limitati. Inon corrono rischi. L'articolo ilNapolista.

