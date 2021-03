Formazioni ufficiali Roma-Genoa: Serie A 2020/2021 (Di domenica 7 marzo 2021) Le Formazioni ufficiali di Roma-Genoa, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Dopo la vittoria allo scadere contro la Fiorentina, i giallorossi vogliono ottenere un altro successo di modo da mettere pressione a Milan e Atalanta. I giallorossi sperano inoltre di ritrovare Borja Mayoral, a secco da molto tempo. In visita all’Olimpico il Genoa di Ballardini, sempre più vicino alla salvezza ma rimontato sull’1-1 dalla Sampdoria nell’ultima giornata. Fischio d’inizio fissato per le ore 12:30, ecco le scelte ufficiali Fonseca e Ballardini. Roma: In attesa Genoa: In attesa SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Ledi, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di. Dopo la vittoria allo scadere contro la Fiorentina, i giallorossi vogliono ottenere un altro successo di modo da mettere pressione a Milan e Atalanta. I giallorossi sperano inoltre di ritrovare Borja Mayoral, a secco da molto tempo. In visita all’Olimpico ildi Ballardini, sempre più vicino alla salvezza ma rimontato sull’1-1 dalla Sampdoria nell’ultima giornata. Fischio d’inizio fissato per le ore 12:30, ecco le scelteFonseca e Ballardini.: In attesa: In attesa SportFace.

