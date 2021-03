Crotone-Torino | il gol di Ounas è uno spettacolo E Serse Cosmi apprezza… VIDEO

(Di domenica 7 marzo 2021) Il gol diè da segnalare, così come il successo delnella sfida salvezza contro il. Si sono concluse le gare delle 15 valide per la 26esima giornata del campionato di Serie A, indicazioni soprattutto per le zone basse della classifica. Tantissimi i gol realizzati, in particolar modo il club calabrese che ha avuto la meglio del, 4-2 il risultato finale. Vantaggio delcon Simy su calcio di rigore, poi il pareggio di Mandragora. Nella ripresa è ancora Simy a riportare in vantaggio i calabresi, poi il tris di Reca. I granata tornano in partita con Sanabria, in pieno recupero magia di, la rete del calciatore di proprietà del Napoli è da stropicciarsi gli occhi, ancheha apprezzato il gol. In basso il ...

Finisce 4 - 2 allo "Scida" tra. Buona la prima tra le mura amiche per Cosmi che, grazie alla doppietta di Simy e alle reti di Reca e Ounas, conquista tre punti d'oro in uno scontro diretto per la salvezza. Discorso ...Lo ha dichiarato Serse Cosmi, allenatore dela Sky, dopo la vittoria con il: "Sono felice per me e sono felice per, per i tifosi e per la città, ho trovato persone serie. Da ...Intervenuto a Torino Channel, ha parlato il tecnico granata Davide Nicola sulla sconfitta contro il Crotone: "La partita va analizzata a prescindere dal risultato che è negativo, e ...La classifica si accorcia nelle retrovie con la vittoria del Crotone che si avvicina al Parma. In testa il Milan vince in trasferta contro il Verona.