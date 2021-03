Covid: in Toscana 1.355 nuovi positivi e 10 decessi, ancora in salita i ricoveri (5) (Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) - Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 128,8 per 100.000 residenti contro il 165,3 media italiana (12° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (238,7), Firenze (159,3) e Pisa (130,7), il più basso a Grosseto (51,6). La campagna vaccinale - Si è avviata dal 27 dicembre 2020 la campagna vaccinale anti-Covid. Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 370.587 vaccinazioni, 7.542 in più rispetto a ieri (+2,1%), tenendo presente che le Asl proseguono per l'intera giornata. La Toscana è la 3° regione per percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate (l'89,9% delle 412.040 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 9.955 per 100mila abitanti (media italiana: 8.830 per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) - Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per-19 è di 128,8 per 100.000 residenti contro il 165,3 media italiana (12° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (238,7), Firenze (159,3) e Pisa (130,7), il più basso a Grosseto (51,6). La campagna vaccinale - Si è avviata dal 27 dicembre 2020 la campagna vaccinale anti-. Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 370.587 vaccinazioni, 7.542 in più rispetto a ieri (+2,1%), tenendo presente che le Asl proseguono per l'intera giornata. Laè la 3° regione per percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate (l'89,9% delle 412.040 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 9.955 per 100mila abitanti (media italiana: 8.830 per ...

