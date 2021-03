Covid Brasile, record di ricoveri: quasi 19mila persone in ospedale (Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) – E’ record di ricoveri per Covid in Brasile. Il ministero della Salute del Paese sudamericano ha riferito che a ieri le persone attualmente in ospedale per la pandemia sono 18.785 e i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 69.609 e i morti 1.555, con un numero complessivo di contagiati dall’inizio della pandemia pari a 10.938.836 e di 264.325 deceduti. Secondo i dati del quotidiano ‘G1 Globo’, nella prima ondata di pandemia in Brasile, il numero massimo di pazienti ricoverati a San Paolo è stato di 15.289 ma, dalla scorsa settimana, questo numero è stato superato ogni giorno. Inoltre, nello stato brasiliano di Porto Alegre, l’occupazione dei letti in terapia intensiva è cresciuta del 102,8 per cento. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 marzo 2021) (Adnkronos) – E’diperin. Il ministero della Salute del Paese sudamericano ha riferito che a ieri leattualmente inper la pandemia sono 18.785 e i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 69.609 e i morti 1.555, con un numero complessivo di contagiati dall’inizio della pandemia pari a 10.938.836 e di 264.325 deceduti. Secondo i dati del quotidiano ‘G1 Globo’, nella prima ondata di pandemia in, il numero massimo di pazienti ricoverati a San Paolo è stato di 15.289 ma, dalla scorsa settimana, questo numero è stato superato ogni giorno. Inoltre, nello stato brasiliano di Porto Alegre, l’occupazione dei letti in terapia intensiva è cresciuta del 102,8 per cento. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

fanpage : Covid La situazione in Brasile è al collasso. - monica_perico : RT @mau_or_: 'Per giustificare il numero elevato di morti, soprattutto tra la popolazione nera #Bolsonaro rispolvera una delle sue tante te… - alexchicchi : RT @AndreaRoventini: Pensate alla tragedia di Bergamo di un anno fa e immaginate che tutto il Brasile sia in questa situazione adesso. Per… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid #Brasile, record di ricoveri: quasi 19mila persone in ospedale - nalial : RT @AndreaRoventini: Pensate alla tragedia di Bergamo di un anno fa e immaginate che tutto il Brasile sia in questa situazione adesso. Per… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brasile Covid Brasile, record di ricoveri: quasi 19mila persone in ospedale I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 69.609 e i morti 1.555 E' record di ricoveri per Covid in Brasile. Il ministero della Salute del Paese sudamericano ha riferito che a ieri le persone attualmente in ospedale per la pandemia sono 18.785 e i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 69.609 ...

Nuovo Dpcm dal 6 marzo: scuola, amici, viaggi. Regole: cosa si può fare SPOSTAMENTI ALL'ESTERO Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti 'Covid tested'. A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l'ingresso in ...

Covid Brasile, record di ricoveri: quasi 19mila persone in ospedale Adnkronos Il Covid dilaga in Brasile:70 mila contagiati e 1555 morti in un giorno Nello stato brasiliano di Porto Alegre, l'occupazione dei letti in terapia intensiva è cresciuta del 102,8 per cento.

Coronavirus nel mondo. Israele riapre bar, ristoranti, scuole e attrazioni turistiche La pandemia ha ucciso almeno 2,57 milioni di persone in tutto il mondo, secondo un rapporto stabilito venerdì da Afp da fonti ufficiali. Gli Stati Uniti sono il paese più in lutto con 520.356 morti. S ...

I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 69.609 e i morti 1.555 E' record di ricoveri perin. Il ministero della Salute del Paese sudamericano ha riferito che a ieri le persone attualmente in ospedale per la pandemia sono 18.785 e i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 69.609 ...SPOSTAMENTI ALL'ESTERO Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti 'tested'. A chi è stato innei 14 giorni precedenti è consentito l'ingresso in ...Nello stato brasiliano di Porto Alegre, l'occupazione dei letti in terapia intensiva è cresciuta del 102,8 per cento.La pandemia ha ucciso almeno 2,57 milioni di persone in tutto il mondo, secondo un rapporto stabilito venerdì da Afp da fonti ufficiali. Gli Stati Uniti sono il paese più in lutto con 520.356 morti. S ...