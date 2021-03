Ballardini | “Siamo mancati nell’ultimo passaggio | ma meritavamo qualcosa in più”

(Di domenica 7 marzo 2021) Ai microfoni di Dazn, il tecnico del Genoa, Davideha così analizzato la sconfitta contro la Roma all’Olimpico: “Potevamo farein più, abbiamo rubato tante volte la palla e potevamo essere più bravi nella qualità del. Io ero preoccupato anche prima del derby per i calci piazzati, abbiamo preso due gol simili e bisogna essere più bravi perché non si può saltare senza contrasto. Il Genoa ha fatto venti punti in tredici partite, magari in alcune nondi perdere o di vincere ed oggi come nel derbyin più. Bisogna andare avanti così. Il Genoa e la Roma sono alla terza partita in una settimana, abbiamo speso molto anche oggi e ...

"Ho sempre avuto la sensazione dal primo minuto che potessimo far male alla Roma". Davideè deluso per la sconfitta del suo Genoa all'Olimpico. "Vedevo una squadra compatta, ma .........di, il Genoa non ha trovato il successo nelle cinque più recenti (3N, 2P). Questa l'analisi del tecnico rossoblu: 'E' stata una partita complicata per noi e per la Roma , forse non...L'analisi di Roma-Genoa effettuata da mister Davide Ballardini. Il tecnico del Grifone sul ko dell'Olimpico e sul problema palle inattive ...GENOVA - Il tecnico del Genoa Davide Ballardini prova a spiegare la sconfitta per 1-0 contro la Roma: “È stata una partita complicata per noi ma anche per la Roma. Noi non siamo stati così bravi nell’ ...