Atletica | Dal Molin chiude con un bronzo | staffetta femminile da record

(Di domenica 7 marzo 2021) Anche l’ultimo gruppo di gare è volto al termine e si sono dunque conclusi gli Europei indoor dia Torun. Nelle gare della sera è arrivata un’altra medaglia azzurra con Paolo Dalche ha chiuso al terzo posto la prova dei 60m ostacoli. Luminosa Bogliolo ha bissato il nuovo personale anche in finale, mentre hanno battuto ilitaliano le ragazze della 4x400m. Ecco di seguito i risultati degli azzurri. Dalterzo dietro Pozzi e Belocian, Bogliolo replica il sub 8” Una grande finale che ha regalato un grande terzo posto all’Italia con Paolo Dal. Nell’ultimo atto dei 60m ostacoli, l’azzurro ha chiuso con il tempo di 7”56, dietro al britannico Pozzi e al francese Belocian. Tra i due è stato proprio quest’ultimo a spuntarla per l’oro con il crono di 7”42, mentre Pozzi ha ...

Advertising

Eurosport_IT : E SONO TRE! ?????? Il bronzo sui 60 metri ostacoli di Paolo Dal Molin vale la terza medaglia azzurra agli Europei Ind… - SMichielan : RT @atleticaitalia: #atletica il RACCONTO e le FOTO dell'ultima sessione agli Euroindoor #Torun2021 con il bronzo di Dal Molin (60hs), il r… - LuigiZangari : RT @LiaCapizzi: Un oro, un argento e un bronzo il bilancio dell'Europeo Indoor. Marcell Jacobs re dei 60, Gimbo Tamberi argento nell'alto e… - infoitsport : Atletica, medagliere Europei indoor 2021: l'Italia chiude 12ma con l'oro di Jacobs, l'argento di Tamberi ed il bron… - LivioAcri : RT @azzurridigloria: ??#ATLETICA LEGGERA, EUROPEI INDOOR 2021????? A #Torun2021 @atleticaitalia @ItaliaTeam_it conquista tre medaglie grazie… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Dal

Dopo avere superato senza problemi le batteria di sabato e la semifinale di domenica mattina,Molin ha dato il meglio in finale arrivando a un solo centesimoprimato stagionale e a cinque...... 5° osto per Sara Vitiello (Self Montanari Gruzza) in 1.39.50, a 11 secondiprimato personale. ... Nei cadetti, prima prova del Trofeo Nazionale, 5° posto per Matteo Aris i (Parma Sprnt) ...OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all'Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 L'attuale denominazione è in uso dal 2015. port nacque l'11 novembre del 2011 ...L'ultima giornata di gare degli Europei di Torun si è chiusa con il bronzo di Paolo Dal Molin sui 60m ostacoli. Ecco i risultati di stasera ...