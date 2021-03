Stefania Orlando e Tommaso Zorzi svelano con chi non andrebbero mai a cena del GF Vip (Di sabato 6 marzo 2021) Quella tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi è amicizia vera. Lo hanno dimostrato anche oggi nel corso della loro intervista a Verissimo, la prima dopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip. I due amici si sono ritrovati nello stesso studio dopo la rispettiva intervista singola ed hanno inevitabilmente lanciato un po’ di stoccate. Stefania Orlando... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 6 marzo 2021) Quella traè amicizia vera. Lo hanno dimostrato anche oggi nel corso della loro intervista a Verissimo, la prima dopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip. I due amici si sono ritrovati nello stesso studio dopo la rispettiva intervista singola ed hanno inevitabilmente lanciato un po’ di stoccate.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MediasetPlay : Domani a #Verissimo rivivremo i momenti più belli dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ?? Non perdete… - MarioManca : È molto probabile che non accadrà, ma sarebbe così bello vedere Stefania Orlando vincere il #gfvip: una professioni… - fanpage : #Gfvip, la 'dichiarazione' di Stefania a Tommaso - vuoiC0ndurreTu : RT @monanerom: dimmi che sei sottone per Stefania Orlando senza dirmi che sei sottone per Stefania Orlando #tzvip #tzfalsissimo #sovip #v… - AtfAlessandra : RT @ahoy_mat: Stefania Orlando già mi manchi -