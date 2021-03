Serie B, 27^ giornata: la Salernitana espugna lo ‘Zini’ ed è seconda, ok Frosinone, torna al successo la Spal. La classifica (Di sabato 6 marzo 2021) Gol e spettacolo nella ventisettesima giornata di Serie B.Al via la 27^ giornata del campionato di Serie B, che si concluderà lunedì con la sfida tra Chievo e Vicenza. Alle 15:00 le prime cinque gare della giornata. La Salernitana vince 1-0 sul campo della Cremonese e vola momentaneamente al secondo posto a -3 dall'Empoli. A decidere il colpo di testa al 14' di Djuric. torna al successo anche la Spal di Marino, imponendosi 1-0 a Pescara grazie al rigore di Valoti. Colpo esterno del Frosinone che vincein rimonta sul Cosenza firmato con il risultato di 2-1. Terminano a reti inviolate le sfide Pisa-Reggina ed Entella-Ascoli.La giornata prosegue con Monza-Pordenone alle 18:00. In programma domenica ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 marzo 2021) Gol e spettacolo nella ventisettesimadiB.Al via la 27^del campionato diB, che si concluderà lunedì con la sfida tra Chievo e Vicenza. Alle 15:00 le prime cinque gare della. Lavince 1-0 sul campo della Cremonese e vola momentaneamente al secondo posto a -3 dall'Empoli. A decidere il colpo di testa al 14' di Djuric.alanche ladi Marino, imponendosi 1-0 a Pescara grazie al rigore di Valoti. Colpo esterno delche vincein rimonta sul Cosenza firmato con il risultato di 2-1. Terminano a reti inviolate le sfide Pisa-Reggina ed Entella-Ascoli.Laprosegue con Monza-Pordenone alle 18:00. In programma domenica ...

