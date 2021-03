Sanremo 2021, questa la classifica del mio gruppo d’ascolto. Fuori gara: i look di Amadeus (Di sabato 6 marzo 2021) Squadra che vince non cambia e visto che l’anno scorso l’ex giurata Ilaria Barbierato ha azzeccato la cinquina dei vincitori, quest’anno ci siamo sintonizzate di nuovo. Rispettando il distanziamento sociale ci mettiamo in chat, commentiamo, ridiamo, canticchiamo e facciamo pronostici. La chat è infuocata. Da Milano Laura, Isabella, Simona, Valentina, Giulio, Francesco. Da Crema Eleonora e Donatella. Da Genova Chiara e Amedeo… Ecco il verdetto della giuria fai da te. Chi salirà sul podio? The winner is… Ermal Meta che sospira “Un Milione di cose da dirti”. Noemi e Arisa. Fedez e Francesca Michielin che cinguettano “Chiamami per nome” e i loro microfoni legati da un nastro, simbolo della loro fratellanza canora. Il ritornello del duo Colapesce-Dimartino: Metti un po’ di musica leggera, perché ho voglia di niente, anzi leggerissima… già lo canticchio sotto la doccia. Sarà un buon ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Squadra che vince non cambia e visto che l’anno scorso l’ex giurata Ilaria Barbierato ha azzeccato la cinquina dei vincitori, quest’anno ci siamo sintonizzate di nuovo. Rispettando il distanziamento sociale ci mettiamo in chat, commentiamo, ridiamo, canticchiamo e facciamo pronostici. La chat è infuocata. Da Milano Laura, Isabella, Simona, Valentina, Giulio, Francesco. Da Crema Eleonora e Donatella. Da Genova Chiara e Amedeo… Ecco il verdetto della giuria fai da te. Chi salirà sul podio? The winner is… Ermal Meta che sospira “Un Milione di cose da dirti”. Noemi e Arisa. Fedez e Francesca Michielin che cinguettano “Chiamami per nome” e i loro microfoni legati da un nastro, simbolo della loro fratellanza canora. Il ritornello del duo Colapesce-Dimartino: Metti un po’ di musica leggera, perché ho voglia di niente, anzi leggerissima… già lo canticchio sotto la doccia. Sarà un buon ...

