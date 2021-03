Real Madrid, ultimatum a Sergio Ramos: fissata data di scadenza per risposta sul rinnovo (Di sabato 6 marzo 2021) Potrebbero essere le ultime settimane di incertezza per quanto riguarda il futuro di Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid, alle prese col rinnovo di contratto in scadenza alla fine della stagione, dovrà decidere cosa fare e se accettare l'offerta del club blancos.Secondo quanto riporta Marca, infatti, Florentino Perez, seppur in modo cordiale, ha fissato una data di scadenza relativamente alla risposta, affermativa o negativa che sia, sul rinnovo di contratto del difensore. Una sorta di ultimatum che scadrà alla fine di marzo. Se entro quella data non vi sarà un accordo, le parti si diranno addio al termine della stagione.Sul giocatore, da tempo, tanti club tra cui soprattutto il ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 marzo 2021) Potrebbero essere le ultime settimane di incertezza per quanto riguarda il futuro di. Il capitano del, alle prese coldi contratto inalla fine della stagione, dovrà decidere cosa fare e se accettare l'offerta del club blancos.Secondo quanto riporta Marca, infatti, Florentino Perez, seppur in modo cordiale, ha fissato unadirelativamente alla, affermativa o negativa che sia, suldi contratto del difensore. Una sorta diche scadrà alla fine di marzo. Se entro quellanon vi sarà un accordo, le parti si diranno addio al termine della stagione.Sul giocatore, da tempo, tanti club tra cui soprattutto il ...

