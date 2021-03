Pace fiscale 2021. ltalexit Sicilia: “È la nostra battaglia” (Di sabato 6 marzo 2021) Il Movimento Generazione Basta Già, appoggiato da diversi movimenti, ha presentato all’attenzione dei presidenti delle Associazioni di categoria (ConfIndustria , ConfCommercio, Cna , ConfArtiaginato, ConfAgricoltura, ConfEsercenti, FederalberghiSicilia) una importantissima proposta. Tra i firmatari del documento presentato oltre a ItalExit Sicilia – No Europa per l’Italia con Paragone, che sostiene pienamente la richiesta avanzata, Associazione Siciliana Contribuenti, Comitato Autodeterminazione Sicilia Stato, Ides Identità Siciliana, Laboratorio politico Alba Siciliana, Per l’indipendenza della Sicilia, Terza Via Sicilia. “La gente è disperata: l’economia è ferma, ma le bollette e i conti con il fisco sono attivi più che mai, come i prossimi ... Leggi su ilparagone (Di sabato 6 marzo 2021) Il Movimento Generazione Basta Già, appoggiato da diversi movimenti, ha presentato all’attenzione dei presidenti delle Associazioni di categoria (ConfIndustria , ConfCommercio, Cna , ConfArtiaginato, ConfAgricoltura, ConfEsercenti, Federalberghi) una importantissima proposta. Tra i firmatari del documento presentato oltre a ItalExit– No Europa per l’Italia con Paragone, che sostiene pienamente la richiesta avanzata, Associazionena Contribuenti, Comitato AutodeterminazioneStato, Ides Identitàna, Laboratorio politico Albana, Per l’indipendenza della, Terza Via. “La gente è disperata: l’economia è ferma, ma le bollette e i conti con il fisco sono attivi più che mai, come i prossimi ...

