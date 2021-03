Milan, stop per Ante Rebic: l’attaccante ha interrotto l’allenamento (Di sabato 6 marzo 2021) Brutte notizie per il Milan: stop per Ante Rebic. Nel corso dell’allenamento di rifinitura, l’attaccAnte croato ha lasciato anticipatamente la seduta a causa di un problema fisico. Il giocatore sta effettuando degli accertamenti per capire l’entità dell’infortunio, ma sembra da escludere la sua presenza nella sfida di domenica contro l’Hellas Verona, valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) Brutte notizie per ilper. Nel corso deldi rifinitura, l’attacccroato ha lasciato anticipatamente la seduta a causa di un problema fisico. Il giocatore sta effettuando degli accertamenti per capire l’entità dell’infortunio, ma sembra da escludere la sua presenza nella sfida di domenica contro l’Hellas Verona, valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A. SportFace.

