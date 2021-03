Licei Paritari indirizzo artistico e scienze umane tradizionale

Leggi su bergamonews

(Di sabato 6 marzo 2021) Capita sempre più spesso arrivare a metà anno e rendersi conto che il percorso scolastico scelto non sia quello che si pensava o semplicemente non adatto alle proprie inclinazioni. Con il progetto Passerella gli studenti hanno la possibilità di effettuare il passaggio fino al 14 marzo in modo da riorientarsi trasferendosi neiAurora da altri Istituti scolastici. Si tratta di un’opportunità importante perchè permette ai ragazzi di intraprendere un nuovo percorso scolastico senza perdere l’anno e rafforzando le proprie specialità cognitive. Aurora Lyceum College è una Scuolaa diversa dalle altre. Il suo obiettivo non è solamente fornire nozioni e formare i giovani, bensì accompagnarli nel loro percorso di crescita prestando attenzione alle necessità e ai bisogni educativi speciali, ove ve ne fossero. Per questo la sua equipe di docenti ...