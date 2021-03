Insigne ha chiesto scusa ai compagni | ma ha fatto anche una richiesta

(Di sabato 6 marzo 2021) Lorenzo, capitano del Napoli, haaidopo lo sfogo post Sassuolo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 'Lorenzos'è guardato dentro, ha capito che da capitano non avrebbe mai dovuto offendere ie con loro si èto ma, nel contempo, li ha esortati a darci ...

Lorenzo, capitano del Napoli, hascusa ai compagni dopo lo sfogo post Sassuolo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 'Lorenzos'è guardato dentro, ha capito che da capitano non avrebbe ...... l'arbitro livornese cacciò Koulibaly, che aveva più voltela sospensione della partita, ... ma vedono al Var l'unghia diin fuorigioco e non un rigore su Politano grande quanto il ...Secondo la Gazzetta dello Sport, Lorenzo Insigne si è scusato con la squadra per lo sfogo avuto dopo Sassuolo-Napoli. Dopo la vittoria mancata contro il ...Insigne ha chiesto scusa ai compagni dopo lo sfogo post Sassuolo a pochi minuti dal rigore di Caputo. Il retroscena è stato appena raccontato dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport. Testualme ...