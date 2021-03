Il trionfo di Van der Poel a Siena e quello di Mikaela Shiffrin a Jasna. Le news

Advertising

Strade Bianche: trionfo dell'olandese Van der Poel: Sul traguardo di Siena ha preceduto Alaphilippe e Bernal

Ciclismo: alla Strade Bianchedell'olandese Mathieuder Poel. Sci: Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom speciale di Jasna, in Slovacchia. Ascolta (cliccando qui sopra) le notizie sportive ...Per le Strade bianche femminile la vittoria è andata a Chantalden Broek - Blaak, con il tempo di 3h54'40": la gara, alla 7/a edizione, si è corsa su 136 chilometri, con partenza e arrivo a ...La quindicesima edizione della Strade Bianche è stata vinta dall'olandese Van der Poel, davanti ad Alaphilippe e Bernal. Successo "orange" anche nella corsa femminile: seconda Elisa Longo Borghini ...L’edizione 2021 delle Strade Bianche è di Mathieu Van Der Poel. Il ciclista olandese è stato il primo a tagliare il traguardo in Piazza del Campo, seguito da Julian Alaphilippe ed Egan Bernal. Per il ...