Cristiano Ronaldo e la confessione a Khabib: "Ha paura che il figlio non abbia la sua fame" (Di sabato 6 marzo 2021) L'ossessione di Cristiano Ronaldo per la forma fisica non è una novità, ma l'amico Khabib Nurmagomedov, ex lottatore russo di arti marziali, ha rivelato un'altra ossessione del portoghese che riguarda il figlio Cristiano Jr. "Mi ha detto che vuole che suo figlio sia il suo successore. Quando Cristiano era un bambino sognava solo di avere un paio di scarpe. Suo figlio, invece, ha tutto. Ha paura che non abbia la stessa fame, la stessa volontà", la rivelazione dell'ex star dell'UFC sul campione della Juventus. SportFace.

