Covid, Meloni: “Contraria a passaporto vaccinale” (Di sabato 6 marzo 2021) “L’idea lanciata dall’Oms” sul passaporto vaccinale “e ripresa dall’Ue è da respingere sia perché siamo contrari a ogni forma di obbligo, sia perché anche il Garante della Privacy italiano si è pronunciato contro questa possibilità”. Così Giorgia Meloni, rispondendo, intervistata dall’AdnKronos a una domanda sull’opportunità di dar vita al passaporto vaccinale, quale strumento per garantire mobilità e servizi. “Parliamo di dati particolarmente sensibili – spiega la leader di Fdi – e un loro trattamento non corretto può determinare conseguenze gravissime per la vita e i diritti fondamentali delle persone. Inoltre a quanto dicono gli esperti non sappiamo se chi ha ricevuto il vaccino possa essere a sua volta veicolo di contagio”. L’alternativa ipotizzata da Meloni “è quella di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021) “L’idea lanciata dall’Oms” sul“e ripresa dall’Ue è da respingere sia perché siamo contrari a ogni forma di obbligo, sia perché anche il Garante della Privacy italiano si è pronunciato contro questa possibilità”. Così Giorgia, rispondendo, intervistata dall’AdnKronos a una domanda sull’opportunità di dar vita al, quale strumento per garantire mobilità e servizi. “Parliamo di dati particolarmente sensibili – spiega la leader di Fdi – e un loro trattamento non corretto può determinare conseguenze gravissime per la vita e i diritti fondamentali delle persone. Inoltre a quanto dicono gli esperti non sappiamo se chi ha ricevuto il vaccino possa essere a sua volta veicolo di contagio”. L’alternativa ipotizzata da“è quella di ...

