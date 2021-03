ANGI incontra | intervista a Oliviero Casale di Uniprofessioni

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 marzo 2021) Nella quarta rivoluzione industriale l’innovazione è un imperativo per tutte le PMI e i professionisti. In particolare, il trasferimento delle tecnologie abilitanti nei processi produttivi e organizzativi potrà avvenire se le imprese saranno preparate e sapranno gestire l’innovazione. Per far ciò serviranno nuove competenze imprenditoriali e manageriali. Occorre pertanto favorire l’aggiornamento delle competenze, l’innovazione e il miglioramento dei sistemi di gestione. Il tessuto delle Pmi italiane è da sempre riconosciuto a livello mondiale per la sua creatività e qualità dei prodotti grazie alla storia di ogni singola impresa. Un modello che ha saputo innovare nel tempo. Ora, però, volatilità, incertezza, complessità e ambiguità dei mercati globalizzati e del paradigma Impresa 4.0 impongono un ulteriore salto di qualità, ovvero saper gestire l’innovazione per generare valore per ...