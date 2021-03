Alfonso Signorini, ecco chi voleva vincesse il GF Vip: i fan in rivolta (Di sabato 6 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. A quanto pare alcune dichiarazioni di Alfonso Signorini sul GF Vip, avrebbero scatenato un vero putiferio sui social. ecco di che si tratta. Alfonso Signorini, direttore del giornale Chi e conduttore televisivo ha spiazzato tutti con una rivelazione che nessuno si sarebbe mai aspettato. Da poco si è conclusa l’ultima edizione del GF vip, che Leggi su youmovies (Di sabato 6 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. A quanto pare alcune dichiarazioni disul GF Vip, avrebbero scatenato un vero putiferio sui social.di che si tratta., direttore del giornale Chi e conduttore televisivo ha spiazzato tutti con una rivelazione che nessuno si sarebbe mai aspettato. Da poco si è conclusa l’ultima edizione del GF vip, che

Advertising

iamwhoiam130 : RT @___tilltheend: Con la vincita di Tommaso abbiamo triggerato i prelemi, le ex rosmello, le cuochers, il Brasile e Alfonso Signorini. To… - lou94curls : RT @___tilltheend: Con la vincita di Tommaso abbiamo triggerato i prelemi, le ex rosmello, le cuochers, il Brasile e Alfonso Signorini. To… - brstefy : RT @___tilltheend: Con la vincita di Tommaso abbiamo triggerato i prelemi, le ex rosmello, le cuochers, il Brasile e Alfonso Signorini. To… - untilthelastpe1 : RT @fsassanelli11: Le più grandi ossessioni di Alfonso Signorini e dei ???? ?68%? #gregorelli #tzvip - maccario_marta : RT @fsassanelli11: Le più grandi ossessioni di Alfonso Signorini e dei ???? ?68%? #gregorelli #tzvip -