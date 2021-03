A Sanremo spopolano le  cuffie ' in-ear'   create da una  startup sarda 

(Di sabato 6 marzo 2021) AGI - Al Festival dilemonitor in-ear prodotte da una start up sardo-milanese indossate da molti degli artisti sul palco. Le vediamo sulle orecchie di Achille Lauro, ospite musicale fisso nelle cinque serate della kermesse musicale, che le ha usate anche quando era in gara nell'edizione 2020. Lesono frutto dell'idea, nata quasi per caso, di Riccardo Cherchi fonico di Olmedo nel Sassarese e di Alessandro, un audioprotesista anche lui di origini sarde, entrambi milanesi di adozione. “Faccio il fonico da tempo - racconta Riccardo cofondatore di Nts Audio all'AGI - e ho incontrato il mio collega in un'occasione di lavoro, mi ha chiesto una consulenza e poi abbiamo deciso di mettere insieme le nostre professionalità”. Dai primi prototipi realizzati in un magazzino degli attrezzi il passo ...

Quale il problema? Chi non vuolguardare faccia di meglio. Se c'è tanto di meglio da fare, ... Sono quasi tutti giovani, giovanissimi,sul web e hanno beniamini under venti. Tutte ...COMA COSE 7 ? In zona retrocessione in classifica ma, in un'edizione diin cuile coppie, Fausto e Francesca, un amore nato in un negozio di Porta Ticinese dove lavoravano come ...Sono il frutto dell’idea, nata quasi per caso, di Riccardo Cherchi fonico di Olmedo nel Sassarese e di Alessandro, un audioprotesista anche lui di origini sarde, entrambi milanesi di adozione. Vengono ...Il Festival di Sanremo va bene così, leggero, superficiale, sono solo canzonette e di questi tempi duri ci vogliono anche quelle ...