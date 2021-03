Verissimo, colpo di scena: a sorpresa ci saranno anche loro, fan pazzi di gioia (Di venerdì 5 marzo 2021) dopo l’annuncio sui social. Manca pochissimo ad una nuova puntata di Verissimo. Come sempre, ogni sabato pomeriggio, Silvia Toffanin terrà compagnia al pubblico con le sue interviste super esclusive. E quello del sabato è ormai un appuntamento fisso per milioni di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 5 marzo 2021) dopo l’annuncio sui social. Manca pochissimo ad una nuova puntata di. Come sempre, ogni sabato pomeriggio, Silvia Toffanin terrà compagnia al pubblico con le sue interviste super esclusive. E quello del sabato è ormai un appuntamento fisso per milioni di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Vanessa54195757 : Spoiler intervista Pretelli: Con Elisabbbbetta è stato un colpo di fulmine,però lei non mi ha ricambiato CIOÈ NEL S… - _Anto88_ : Temo che Pippo abbia detto roba pesante a Verissimo e anziché posare l’ascia da guerra ha sferrato un altro colpo b… - BenedettaBonag3 : No ma io Verissimo sabato non me lo posso mai vedere, rischio l’infarto sul colpo #prelemi - SharonAlex30 : Fra è in macchina. Se va a trovare i #zorzettando a verissimo mi prende un colpo, finalmente il quartetto riunito?? #tzvip - FlaviaGufetta : @_Gius_dg Verissimo ma almeno un mezzo colpo di fulmine me lo aspettavo -