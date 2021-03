Torino | Nicola entusiasta | «Piccole cose che ti rendono felici» – FOTO

(Di venerdì 5 marzo 2021) Davide, tecnico del, èper i festeggiamenti organizzati in gran segreto dalla squadra per il suo compleanno Davidesi appresta a tornare in campo con il suodopo i due stop causa Coronavirus. Lo staff e la squadra granata hanno fatto al tecnico una sorpresa per il compleanno. «Leche tifelice..? Ad esempio, lo staff deled i tuoi ragazzi che ti accolgono a fine allenamento con una torta per festeggiare il tuo compleanno. Grazie di cuore ragazzi, siete speciali». Leche tifelice..? Ad esempio, lo staff del @FC 1906 ed i tuoi ragazzi che ti accolgono a fine allenamento con ...

