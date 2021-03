Tom Cruise sbarca su TikTok (con un deepfake) (Di venerdì 5 marzo 2021) Per un attimo tutti hanno creduto che anche Tom Cruise fosse sbarcato su TikTok, tanto che l’account @deeptomcruise in pochi giorni ha guadagnato 381mila follower e un milione di mi piace. Ma è durato poco, appunto, perché poi gli utenti più attenti si sono resi conto che si tratta di un falso: è la trovata di un attore – ancora misterioso – che ha sfruttato la tecnologia del deepfake per sovrapporre al suo, il volto di una delle star più celebri e osannate di Hollywood e che, forse proprio per via del troppo successo, ha appena cancellato tutti i suoi post (on line quando abbiamo cominciato a scrivere questo articolo). Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 marzo 2021) Per un attimo tutti hanno creduto che anche Tom Cruise fosse sbarcato su TikTok, tanto che l’account @deeptomcruise in pochi giorni ha guadagnato 381mila follower e un milione di mi piace. Ma è durato poco, appunto, perché poi gli utenti più attenti si sono resi conto che si tratta di un falso: è la trovata di un attore – ancora misterioso – che ha sfruttato la tecnologia del deepfake per sovrapporre al suo, il volto di una delle star più celebri e osannate di Hollywood e che, forse proprio per via del troppo successo, ha appena cancellato tutti i suoi post (on line quando abbiamo cominciato a scrivere questo articolo).

BarbySavino : RT @LaStampa: Allarme deepfake: come fa Tom Cruise a essere su TikTok senza essere su TikTok? - gigibeltrame : Allarme deepfake: come fa Tom Cruise a essere su TikTok senza essere su TikTok? #digilosofia… - LaStampa : Allarme deepfake: come fa Tom Cruise a essere su TikTok senza essere su TikTok? - LaStampaTech : Milioni di visualizzazioni per il profilo del popolare attore di Hollywood. Che però è un falso, seppure fatto molt… - enricaquaranta : L'esibizione dei #Måneskin con #ManuelAgnelli non vedevo nulla di più sexy e iconico dai tempi di Brad Pitt e Tom C… -