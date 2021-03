Sanremo 2021, Simona Ventura non ci sarà, è positiva al Covid-19 (Di venerdì 5 marzo 2021) Simona Ventura avrebbe dovuto far ritorno a Sanremo, diciassette anni dopo averlo presentato. Ma il condizionale, in un’edizione piagata dal Coronavirus, è destinato a rimanere tale. «Notizia appena arrivata, Simona Ventura è positiva al Covid-19», ha detto Amadeus in conferenza stampa spiegando come la conduttrice sia «Disperata. Ci teneva tanto a venire qui, a rivivere dopo tanti anni quella magia che ha solo il Festival. Purtroppo, dobbiamo combattere con cose che non abbiamo mai immaginato in passato. Ciao Simona, ti vogliamo bene», ha annunciato il direttore artistico del Festival di Sanremo, costretto a rinunciare ad una tra le ospiti più attese dell’edizione 2021. Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 marzo 2021) Simona Ventura avrebbe dovuto far ritorno a Sanremo, diciassette anni dopo averlo presentato. Ma il condizionale, in un’edizione piagata dal Coronavirus, è destinato a rimanere tale. «Notizia appena arrivata, Simona Ventura è positiva al Covid-19», ha detto Amadeus in conferenza stampa spiegando come la conduttrice sia «Disperata. Ci teneva tanto a venire qui, a rivivere dopo tanti anni quella magia che ha solo il Festival. Purtroppo, dobbiamo combattere con cose che non abbiamo mai immaginato in passato. Ciao Simona, ti vogliamo bene», ha annunciato il direttore artistico del Festival di Sanremo, costretto a rinunciare ad una tra le ospiti più attese dell’edizione 2021.

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - eleanor_rigsby : Mi sono accorta ora che in tutto questo Toffolo grattava il formaggio #Sanremo2021 - Agenzia_Dire : #SimonaVentura è risultata positiva al #Covid_19: salta la sua partecipazione come ospite a #Sanremo2021. -