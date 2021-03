Sanremo 2021: la scaletta della quarta serata (con ospite Barbara Palombelli) (Di venerdì 5 marzo 2021) La quarta serata del Festival di Sanremo è considerata decisiva non solo perché decreterà il vincitore delle Nuove Proposte, ma anche perché permetterà al pubblico di avere un’idea più precisa delle 26 canzoni in gara e della classifica di gradimento che sarà decisiva per la finale di sabato 6 marzo. Nel frattempo, però, prepariamoci a fare nottata: tra i giovani e i Big, la quarta serata prevederà la bellezza di 30 esibizioni intervallate dai momenti di spettacolo che serviranno per spezzare il flusso musicale e confezionare un vero e proprio show. Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 marzo 2021) La quarta serata del Festival di Sanremo è considerata decisiva non solo perché decreterà il vincitore delle Nuove Proposte, ma anche perché permetterà al pubblico di avere un’idea più precisa delle 26 canzoni in gara e della classifica di gradimento che sarà decisiva per la finale di sabato 6 marzo. Nel frattempo, però, prepariamoci a fare nottata: tra i giovani e i Big, la quarta serata prevederà la bellezza di 30 esibizioni intervallate dai momenti di spettacolo che serviranno per spezzare il flusso musicale e confezionare un vero e proprio show.

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - er_toscano : RT @SkySport: Il motocislista che ha portato Ibrahimovic a Sanremo 2021: 'Voleva guidare lui' - Lucavad72 : RT @SkyTG24: Sanremo 2021, Simona Ventura positiva al coronavirus: non ci sarà domani -