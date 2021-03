Sanremo 2021, Fulminacci: «Io all’Ariston, ancora non ci credo. Canto l’amore reale che supera quello dei film» – La videointervista (Di venerdì 5 marzo 2021) Con il nome d’arte che richiama un’esclamazione dei fumetti anni ’60, Fulminacci arriva a soli 23 anni sul palco dell’Ariston di Sanremo e ancora non ci crede. Santa Marinella è il titolo del brano che il cantautore romano ha portato al Festival: «Ci sono persone che vivono l’amore in maniera così intensa da fare male. Hanno bisogno di amarsi e allo stesso tempo stare distanti. Racconto i picchi di una vita vissuta con sentimenti cosi estremi e coinvolgenti da sembrare un film». Speciale Sanremo 2021 Il regolamento del Festival di Sanremo Tutte le canzoni in gara al Festival di Sanremo I duetti e le cover della terza serata di Sanremo Tutti gli ospiti attesi alla 71esima edizione del Festival I ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 marzo 2021) Con il nome d’arte che richiama un’esclamazione dei fumetti anni ’60,arriva a soli 23 anni sul palco dell’Ariston dinon ci crede. Santa Marinella è il titolo del brano che il cantautore romano ha portato al Festival: «Ci sono persone che vivonoin maniera così intensa da fare male. Hanno bisogno di amarsi e allo stesso tempo stare distanti. Racconto i picchi di una vita vissuta con sentimenti cosi estremi e coinvolgenti da sembrare un». SpecialeIl regolamento del Festival diTutte le canzoni in gara al Festival diI duetti e le cover della terza serata diTutti gli ospiti attesi alla 71esima edizione del Festival I ...

