Salto con gli sci, Mondiali Oberstdorf 2021: risultati e classifiche di tutte le gare (Di venerdì 5 marzo 2021) 5 I risultati e le classifiche dei Mondiali 2021 di Salto con gli sci in programma a Oberstdorf, in Germania. La rassegna iridata prende il via con la gara femminile dal trampolino HS106, che assegnerà le prime medaglie della competizione. L’ultima gara sarà quella a squadre maschile dal trampolino HS137 domenica 7 febbraio. TUTTI I risultati Giovedì 25 febbraio HS106 femminile ORO: Ema Klinec (SLO), 279.6 puntiARGENTO: Maren Lundby (NOR), 276.5 puntiBRONZO: Sara Takanashi (JAP), 276.3 punti4°- Marita Kramer (AUS), 275.2 punti 5°- Nika Kriznar (SLO), 257.5 punti 6°- Silje Opseth (NOR), 255.1 punti 7°- Thea Minyan Bjoerseth (NOR), 252.7 punti 8°- Daniela Iraschko-Stolz (AUS), 248.0 punti 9°- Jerneja Brecl (SLO), 244.6 punti 10°- Katharina Althaus (GER), 241.8 punti15°- ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) 5 Ie ledeidicon gli sci in programma a, in Germania. La rassegna iridata prende il via con la gara femminile dal trampolino HS106, che assegnerà le prime medaglie della competizione. L’ultima gara sarà quella a squadre maschile dal trampolino HS137 domenica 7 febbraio. TUTTI IGiovedì 25 febbraio HS106 femminile ORO: Ema Klinec (SLO), 279.6 puntiARGENTO: Maren Lundby (NOR), 276.5 puntiBRONZO: Sara Takanashi (JAP), 276.3 punti4°- Marita Kramer (AUS), 275.2 punti 5°- Nika Kriznar (SLO), 257.5 punti 6°- Silje Opseth (NOR), 255.1 punti 7°- Thea Minyan Bjoerseth (NOR), 252.7 punti 8°- Daniela Iraschko-Stolz (AUS), 248.0 punti 9°- Jerneja Brecl (SLO), 244.6 punti 10°- Katharina Althaus (GER), 241.8 punti15°- ...

