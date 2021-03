Ryan Reynolds, ricordando John Candy, chiede a Elton John i dettagli de brano ideato per Un biglietto in due (Di venerdì 5 marzo 2021) Ryan Reynolds ha contattato Elton John nel tentativo di fare chiarezza sul brano che aveva ideato per Un biglietto in due, film con star John Candy. Ryan Reynolds è da sempre un grande fan di John Candy e, per ricordarlo a 27 anni dalla morte, ha deciso di indagare sull'esistenza di una presunta canzone scritta da Elton John per il film Un biglietto in due. La star canadese ha pubblicato online uno screenshot della pagina IMDb del lungometraggio in cui si accenna a un brano inedito creato per il progetto cinematografico. Su Twitter ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 marzo 2021)ha contattatonel tentativo di fare chiarezza sulche avevaper Unin due, film con starè da sempre un grande fan die, per ricordarlo a 27 anni dalla morte, ha deciso di indagare sull'esistenza di una presunta canzone scritta daper il film Unin due. La star canadese ha pubblicato online uno screenshot della pagina IMDb del lungometraggio in cui si accenna a uninedito creato per il progetto cinematografico. Su Twitter ...

