Più grande e con un'area per i bambini, ecco come si trasforma il Pronto Soccorso dell'ospedale di Desio (Di sabato 6 marzo 2021) Due cantieri in programma e lavori in corso per trasformare il Pronto Soccorso dell'ospedale di Desio. Il 'primo' intervento dovrebbe essere avviato a fine mese, il 'secondo' è previsto a cavallo fra ... Leggi su monzatoday (Di sabato 6 marzo 2021) Due cantieri in programma e lavori in corso perre ildi. Il 'primo' intervento dovrebbe essere avviato a fine mese, il 'secondo' è previsto a cavallo fra ...

francescocosta : E guardate cosa dicono i dati sull'efficacia dei vaccini nel prevenire i casi gravi, cioè quelli che portano ospeda… - dariofrance : Abbiamo sulle spalle non solo il destino del Pd ma una responsabilità più grande nei confronti di un Paese in piena… - IlContiAndrea : Un grande merito #Sanremo2021 ce l’ha: si discute (per fortuna) di temi leggeri come ascolti e share come fossero r… - peterpatti : RT @akkursio: Ho paura di prendere il covid19. Magari, dopo qualche mese esce il covid20 con tre fotocamere e schermo più grande. ?? - LorenzaLucchi1 : Grande Arisa però.. ero dentro ai tuoi occhi ma tu nn lo ricordi cancellerò foto e video dal cellulare e siamo semp… -

Ultime Notizie dalla rete : Più grande Kolarov, Vidal e Sensi: le tre spine dell'Inter nella corsa scudetto PARADOSSO SENSI - Kolarov più Vidal, un fardello in termini di ingaggi che pesano per ben 9,5 ... Insieme a Barella il grande investimento dell'estate 2019 su uno dei migliori prodotti del calcio ...

Sanremo 2021, diretta quarta serata: canta la rappresentante di lista Una frase che ha destato più di qualche critica sui social. 'Pessimo e fuori contesto', ha scritto ... Sui due campioni ovvero Donato Grande e Sinisa Mihajlovic ha dichiarato: 'Due gladiatori, non come ...

Le 5 case più vincenti nella storia del Motomondiale - Motoblog Motoblog.it PARADOSSO SENSI - KolarovVidal, un fardello in termini di ingaggi che pesano per ben 9,5 ... Insieme a Barella ilinvestimento dell'estate 2019 su uno dei migliori prodotti del calcio ...Una frase che ha destatodi qualche critica sui social. 'Pessimo e fuori contesto', ha scritto ... Sui due campioni ovvero Donatoe Sinisa Mihajlovic ha dichiarato: 'Due gladiatori, non come ...