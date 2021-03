Passo avanti Rosiconi zittiti con una frase | tsunami-Palombelli su Sanremo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 marzo 2021) E al Festival diarriva anche Barbara, giornalista di lungo corso e madrina di Forum (oltre che conduttrice di Stasera Italia). Per la prima volta arriva sul palco dell'Artison. “Sono abituatissima alle polemiche e sono passata. Ringrazio Mediaset che mi ha autorizzato a partecipare questa sera, il festival è di tutti”, dice Barbara. Con due parole smonta tutte polemiche, che sono circolate in queste ore, sulla sua partecipazione a. E poi arriva un messaggio di speranza: “La fabbrica della serenità non si deve fermare, non si è fermata nemmeno in guerra”. Il riferimento è sicuramente a quello che l'Italia sta vivendo in questo anno a causa del Covid, che ha paralizzato il mondo intero. Laè stata all'Ariston in giuria un ...