OPPO | la società è pronta ad entrare tra i “Big” del settore

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 5 marzo 2021)entra nella top 5 mondiale dei produttori di smartphone, laa registrare una crescita senza precedenti nel mercato europeo, fra le aziende leader al mondo neldegli smart device, ribadisce oggi il suo obiettivo: diventare uno dei principali produttori e innovatori in Europa. Grazie ad un percorso di crescita senza precedenti,punta a giocare un ruolo chiave nel mercato della telefonia, sia mid-range sia flagship, e a rafforzare il suo posizionamento in Europa Occidentale. Nel 2020 l’azienda è già entrata con successo in quattro nuovi mercati, Portogallo, Belgio, Irlanda, Germania, raggiungendo un totale di 12 Paesi in Europa. La crescita nelGrazie alla sua costante espansione,ha registrato una ...