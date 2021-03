Nuovo Dpcm in vigore dal 6 marzo | cosa prevede

(Di sabato 6 marzo 2021) Lucia Izzo - Il provvedimento, valido dal 6al 6 aprile, conferma la chiusura delle scuole in zona rossa e lo stop generalizzato di palestre, piscine e sci. Riaprono cinema e teatri in zona gialla.

toccato al porto di OIbia testare per primo ilsistema di controlli sanitari per chi arriva in Sardegna, istituito dall'ordinanza firmata ... confermato anche nell'ultimoda Draghi. Tra chi ...Ilpugno duro potrebbe scattare già nella giornata di venerdì, anche perché bisogna ... Ma ilda poco entrato in vigore potrebbe non bastare, e questa convizione è sempre più consolidata ...Gli oltre 20mila nuovi casi positivi registrati ieri fanno scattare l'ulteriore allarme, mentre si avvicina la cifra di 100.000 morti nella pandemia. Le misure e le restrizioni previste dal nuovo Dpcm ...Primo Dpcm firmato dal nuovo premier Mario Draghi con nuove misure restrittive fino al 6 aprile 2021, e con tali nuove norme anche i concorsi pubblici subiscono variazioni con sospensioni, ma non tutt ...