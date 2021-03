La povertà assoluta torna a crescere nel 2020. Istat: in Italia è record dal 2005 (Di venerdì 5 marzo 2021) L'incidenza della mancanza di mezzi di sostentamento, si legge nelle stime pubblicate oggi in Statistica today, è in crescita sia nelle famiglie: oltre 2 milioni, da 6,4% del 2019 al 7,7%; sia in ... Leggi su zoom24 (Di venerdì 5 marzo 2021) L'incidenza della mancanza di mezzi di sostentamento, si legge nelle stime pubblicate oggi in Statistica today, è in crescita sia nelle famiglie: oltre 2 milioni, da 6,4% del 2019 al 7,7%; sia in ...

Ultime Notizie dalla rete : povertà assoluta La povertà assoluta torna a crescere nel 2020. Istat: in Italia è record dal 2005 La povertà assoluta è tornata a crescere, e in tempi di pandemia da Covid - 19, tocca il valore più alto registrato dal 2005 in Italia. Queste le drammatiche stime preliminari Istat del 2020: quest'...

Italia. La povertà assoluta torna a crescere e tocca il valore più elevato dal 2005. Istat Le stime preliminari del 2020 indicano valori dell'incidenza di povertà assoluta in crescita sia in termini familiari (da 6,4% del 2019 al 7,7%, +335mila), con oltre 2 milioni di famiglie, sia in termini di individui (dal 7,7% al 9,4%, oltre 1 milione in più) che ...

